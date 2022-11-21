Тбилиси, , 13:44 — REGNUM Жителям Грузии не нужно паниковать из-за сообщений о распространении гонконгского гриппа. Об этом 21 ноября заявила журналистам заместитель министра здравоохранения республики Тамар Габуния.

Вирус гриппа Иван Шилов © ИА REGNUM

Она прокомментировала заявление медицинского директора центральной тбилисской детской больницы Иванэ Чхаидзе, что грипп в Грузии в этом году начал распространяться раньше обычного и чаще всего выявляют его «гонконгскую» разновидность.

«Гонконгский вирус распространялся в виде эпидемии с 1968 по 1969 годы, и с тех пор нигде в мире не было массовых заболеваний. Этот вирус рутинный, рядовой циркулирующий вирус, который не несёт какие-либо особых рисков», — заявила замминистра.

Габуния отметила, что на общее количество вирусных заболеваний в Грузии только 5% приходится на грипп.

Напомним, в Грузии с ноября отказались публиковать статистику о количестве выявленных заражений коронавирусом.