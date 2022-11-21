Анкара, , 13:41 — REGNUM Воздушная операция Вооруженных сил Турции на севере Ирака и Сирии прошла успешно, заявил 21 ноября президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в проведении воздушной операции принимали участие порядка 70 боевых и вспомогательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

В ходе операции были успешно уничтожены 89 целей, состоящих из «убежищ, бункеров, пещер, туннелей, складов боеприпасов террористов», добавил он.

«Таким образом, мы завершили ночь успешной операцией», — сказал он журналистам в самолете по возвращении из Катара.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября минобороны Турции объявило о начале воздушной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на севере Сирии и Ирака. Операция стала ответом на теракт, совершённый 13 ноября в Стамбуле на пешеходной улице Истикляль. В результате взрыва погибли шесть человек, пострадали более 80.

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