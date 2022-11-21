София, , 13:41 — REGNUM Размещенным на главных государственных туристических базах Болгарии беженцам с территории бывшей УССР перестали выдавать бесплатные талоны на питание. Об этом 21 ноября сообщает софийская газета «Факты».

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Согласно официальной информации, сложившаяся ситуация связана с завершением финансирования пребывания этой категории лиц болгарским правительством. Наиболее драматическая ситуация сложилась в пансионатах в Сланчев-бряге, Старозагорско и Рыбарице на юго-востоке страны. Всего без ежедневного рациона осталось более 1200 человек.

Предполагается, что в ближайшее время вопрос финансирования переселенцев с территории бывшей УССР будет рассмотрен на заседании болгарского Народного собрания (парламента).

Напомним, на сегодняшний день статус беженцев в Болгарии получили 90 тыс. беженцев с территории бывшей УССР.