Севастополь, 21 ноября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Стрельба в Чёрном море, вызвавшая беспокойство жителей Севастополя, связана с учениями. Об этом 21 ноября в тг-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

«Вижу, что некоторые выкладывают видео стрельбы по воде в море. Это на внешнем рейде идет учебная стрельба нашего флота», — написал губернатор.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие, а также — не публиковать в сети фото и видеокадры тренировок российских военных.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Севастополе действует жёлтый уровень террористической опасности. Также в городе введён режим среднего уровня реагирования.