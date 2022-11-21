Сеул, , 13:42 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел 21 ноября телефонные переговоры с послами Китая и России в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

В ходе переговоров с послом Китая Син Хаймином и послом России Андреем Куликом Ким Гон подчеркнул, что международное сообщество должно привлечь КНДР к ответственности за совершенные провокации. Представитель Южной Кореи также попросил постоянных членов Совета Безопасности ООН сыграть конструктивную роль в возвращении Пхеньяна за стол переговоров.

Ким Гон указал, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты, осуществленный КНДР 18 ноября, нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН и угрожает не только Северо-Восточной Азии, но и всему миру.

В ответ послы подчеркнули важность стабильности и мира в регионе, а также подтвердили намерение сыграть конструктивную роль в решении северокорейской ядерной проблемы.