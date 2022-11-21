В Костромской области бизнес ремонтирует муниципальные дороги
Кострома, 21 ноября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Костромской области при ремонте муниципальных дорог начали применять механизм государственно-частного партнёрства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Черный.
В 2022 году благодаря ГЧП было отремонтировано 4,5 километра трасс за 35 млн рублей в Костромском, Вохомском, Поназыревском, Кадыйском районах и Костроме. Схема выглядит следующим образом: 70% средств в ремонт вкладывает областной бюджет, остальные 30% трат между собой делит заинтересованный бизнес и муниципалитет.
В 2023 году по этой же схеме отремонтируют 12 участков дорог в Костроме, Буе, Нее, Вохме, Буйском, Галичском, Костромском и Островском районах региона. На эти работы потратят 100,9 млн рублей.
Отметим, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году в Костромской области было отремонтировано 218 километров трасс. В 2023 году в план включены 245 километров дорог. На эти цели будет привлечено более 5,6 млрд рублей.