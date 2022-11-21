Кострома, 21 ноября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Костромской области при ремонте муниципальных дорог начали применять механизм государственно-частного партнёрства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Черный.

Yarregion.ru Ремонт дороги

В 2022 году благодаря ГЧП было отремонтировано 4,5 километра трасс за 35 млн рублей в Костромском, Вохомском, Поназыревском, Кадыйском районах и Костроме. Схема выглядит следующим образом: 70% средств в ремонт вкладывает областной бюджет, остальные 30% трат между собой делит заинтересованный бизнес и муниципалитет.

«Зачастую предприятия находятся на окраинах населённых пунктов, в промышленных зонах. А регион в первую очередь ремонтирует дороги с наиболее интенсивным движением, ведущие к крупным социальным объектам. Механизм позволяет предприятиям не ждать своей очереди, и привести дорогу, ведущую к промышленным объектам или жилью рабочих, уже сейчас», — сказал Черный.

В 2023 году по этой же схеме отремонтируют 12 участков дорог в Костроме, Буе, Нее, Вохме, Буйском, Галичском, Костромском и Островском районах региона. На эти работы потратят 100,9 млн рублей.

Отметим, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году в Костромской области было отремонтировано 218 километров трасс. В 2023 году в план включены 245 километров дорог. На эти цели будет привлечено более 5,6 млрд рублей.