Восемнадцать волжских казаков — участников СВО удостоены государственных наград

Самара, , 15:44 — REGNUM 18 казаков из общего числа казаков-добровольцев Волжского войскового казачьего общества, принимающих участие в спецоперации, удостоены государственных наград. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба Волжского войскового казачьего общества.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что итоги уходящего года были подведены в ходе большого войскового круга этого общества, который состоялся в правительстве Самарской области и прошёл в режиме видеоконференцсвязи.

«Наша страна гордится добровольческими отрядами Волжского казачьего войска. Мы ждем наших казаков с победой и верим, что мир, справедливость и процветание Родины в ваших сильных и надежных руках», — приводит пресс-служба слова представителя полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Сергея Машкова.

Весной текущего года Волжским войсковым казачьим обществом совместно с Оренбургским был сформирован 15-й казачий добровольческий отряд БАРС (Ермак), который после прохождения военно-полевых сборов был направлен в зону спецоперации.

Отмечается, что для обеспечения деятельности отряда, казаками были приобретены и доставлены тепловизоры, квадрокоптеры, коллиматорные прицелы, электростанции, средства связи, маскировочные сетки, спальные мешки, укрывочная пленка, дополнительное обмундирование и теплое белье.

«За счет предоставления субсидии правительством Самарской области приобретено снаряжение и автомобиль повышенной проходимости УАЗ 452. Собрано и доставлено более шести тонн шефской помощи: продукты питания, предметы личной гигиены, медикаменты и сухие пайки. Всего в воинские части Волжского войскового казачьего общества собрано и доставлено 34 тонны шефской помощи», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что 18 казаков из общего числа казаков-добровольцев Волжского войскового казачьего общества, принимающих участие в спецоперации, были удостоены госнаград. Многие казаки призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.

В настоящее время Волжское войсковое казачье общество осуществляет деятельность на территории 12 субъектов Приволжского федерального округа. В Волжское казачье войско входят 134 первичных казачьих обществ, объединенных по территориальному признаку в 9 окружных (отдельских) казачьих обществ, численностью 6 300 казаков.