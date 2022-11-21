Москва, 21 ноября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Россия и Никарагуа достигли договорённости о продолжении совместной работы в сфере гражданской авиации. Об этом 21 ноября сообщили в Росавиации.

Mil.ru Флаги России и Никарагуа

Ведомство рассказало о встрече главы Росавиации Александра Нерадько и министра транспорта и инфраструктуры Никарагуа Оскара Сальвадора Мохика-Обрегона. Обсуждались планы никарагуанских властей по началу модернизации ряда аэропортов. В частности, предполагается, что воздушные гавани будут использоваться для пассажирских и грузовых перевозок, министерство готовит соответствующие бизнес-модели.

Стороны затронули вопросы возможного привлечения российских специалистов в области гражданской авиации к модернизации аэропортов в Никарагуа.