Еврокомиссар Бретон считает, что новая волна беженцев хлынет зимой в ЕС

Париж, , 13:44 — REGNUM Новые беженцы с территории б. УССР потребуют пустить их в ЕС предстоящей зимой. Об этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил 21 сентября в эфире телеканала BFM.

Тьерри Бретон (сс) European Parliament

Он отметил, что беженцы с территории б. УССР стремятся, в основном, в страны Евросоюза. В связи с этим киевскому режиму необходимо и дальше помогать.

«Если зимой всё продолжится, как сейчас, то нам следует ожидать новых мигрантов, новых просителей [убежища], которые будут требовать пропустить их через границы», — сказал Бретон.

Еврокомиссар напомнил, что Еврокомиссия предложила в следующем году выделить 18 млрд евро на военные и гуманитарные нужды киевского режима.

Франция с конца февраля приняла 106 тыс. беженцев с территории б. УССР. На это уже потрачено около 600 млн евро.

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