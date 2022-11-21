Астана, , 13:35 — REGNUM Российский велогонщик, победитель Европейских игр в велоспорте на треке Глеб Сырица подписал контракт с командой из Казахстана Astana Qazaqstan Team, выступающей в Мировом туре. Об этом 21 ноября сообщается на сайте команды.

Велоспорт

В нынешнем сезоне 22‑летний Сырица выступал за Astana Qazaqstan Team в качестве стажёра. В составе команды он одержал свою первую профессиональную победу.

«Я рад, что мы дали шанс Глебу проявить себя в качестве стажера, чем он в полной мере и воспользовался», — сказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.

Он добавил, что Сырица впечатлил результатами и отношением к делу во время стажировки.