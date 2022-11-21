Бухарест, 21 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Сотрудники таможенного управления Румынии изъяли на контрольно-пропускном пункте «Оанча» в районе румынско-молдавской границы крупную партию алкогольных напитков. Об этом 21 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

stephenwd4h0 Граница

Согласно официальной информации, 242 литра коньяка и игристого вина были обнаружены в потайном отсеке автобуса, следовавшего из Кишинева в Бухарест. Водитель транспортного средства не смог объяснить происхождения груза.

Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о новом этапе масштабной борьбы с незаконным перемещением товаров через государственную границу.