Санкт-Петербург, 21 ноября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Четыре новые станции построят в Санкт-Петербурге в 2024 году, однако для пассажиров сначала будут открыты только три из них. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-1» руководитель АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС) Владимир Шмидт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство метро Петербурга

У специалистов МССС в работе две линии. Это действующая Лахтинско-Правобережная (четвертая) линия, на продолжении которой появятся станции «Театральная» и «Горный институт («Большой проспект»), а также новая Красносельско-Калининская (шестая) линия, где будут построены две первые станции, «Путиловская» и «Юго-Западная».

«Мы однозначно в конце 2024 года откроем пассажирское движение на этих двух линиях, — заверил Шмидт. — Следующая станция метро — это «Юго-Западная», это «Путиловская» с пересадкой на «Кировский завод». На Лахтинско-Правобережной линии — станция «Большой проспект» со станцией «Театральная».

При этом «Театральная» временно будет открыта только на проход поездов, так как вопрос расположения наземного вестибюля станции пока не решён. Он обсуждается в данный момент, заказчики работ определятся в ближайшее время.

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Напомним, что для строительство метрополитена «Метрострой Северной Столицы» закупил новое оборудование. Оно поможет быстрее развивать подземку, так как пока специалисты работают со старой техникой, арендованной у обанкротившегося АО «Метрострой».