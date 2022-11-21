Москва, 21 ноября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Удары по местам концентрации боевиков киевского террористического режима в Запорожской области нанесли российские Воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерия. Об этом 21 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном. В том числе нанесены удары по местам концентрации [киевских] войск, где формируется группировка для возможного наступления», — приводит его слова РИА Новости.

При этом уточняется, что киевские нацисты продолжают переброску тяжёлой техники, включая танки и реактивные системы залпового огня, на запорожское направление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 84 тыс. различных боеприпасов выпустили киевские боевики по территории Донецкой Народной Республики за период с 17 февраля 2022 года. Свыше ста из них — ракеты РСЗО HIMARS.