Кострома, , 16:42 — REGNUM Жён и мужей погибших костромичей, имеющих статус ветерана боевых действий, освободят от уплаты транспортного налога. Проект закона об этом внесён в Костромскую областную думу, его рассмотрение состоится 24 ноября. Автором документа выступает администрация региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Машины Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На льготу могут рассчитывать вдовы и вдовцы, владеющие автомобилями с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Вступившие в повторный брак право на льготу потеряют.

Сейчас в области проживает более 9 тысяч таких граждан. Транспортный налог платится в областную казну. В случае принятия закона сумма выпадающих доходов бюджета в год составит 20,7 млн рублей.

Ранее от уплаты транспортного налога в области освободили ветеранов боевых действий. Льгота вступит в силу с 1 января 2023 года. Ей смогут воспользоваться около 2,7 тысячи костромичей, в том числе участники спецоперации.

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