Кабул, , 13:35 — REGNUM Слова временного поверенного в делах Великобритании в Афганистане Хьюго Шортера о том, что финансовые санкции не являются главной причиной экономических и гуманитарных проблем Афганистана, были встречены негативной реакцией. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Флаг Афганистана Pixabay.com

«Утверждения о том, что финансовые санкции, введённые в отношении Афганистана, являются основной причиной крупных экономических и гуманитарных, с которыми сталкиваются афганцы, является ложным утверждением», ― написал временный поверенный в Twitter.

«С момента прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2021 года никаких новых санкций в отношении Афганистана не вводилось. Санкций против Афганистана как страны нет. Санкции ООН нацелены на отдельных лиц и учреждения. Эти санкции были введены в 2011 году резолюцией Совета Безопасности ООН № 1988. Резолюция замораживает определённые активы и включает запреты на поездки и эмбарго на поставки оружия», ― пишет Шортер.

Временный поверенный в делах Великобритании заявил, что Организация Объединённых Наций приняла резолюцию № 2615 в декабре 2021 года об освобождении гуманитарной помощи и деятельности организаций по оказанию помощи от санкций. Он также добавил, что возвращение активов Центрального банка Афганистана зависит от его способности демонстрировать профессиональную и политически независимую деятельность. Это зависит от регулирующих механизмов банка, в чём ему необходимо добиться дальнейшего прогресса.

В ответ на заявление британского чиновника афганский эксперт в своем Twitter назвал этот анализ неполным и отверг его.

Али Латифи написал: «Нет! Дело не только в санкциях, но и в том, что за 20 лет международное сообщество создало зависимый от помощи Афганистан, но мало что сделало для поддержки самодостаточной экономики».

Афганский эксперт, называя нынешнюю помощь западных стран, о которой упомянул Шортер, неэффективной, пишет: «Постоянная зависимость Афганистана от помощи может облегчить совесть иностранных правительств, но не поможет развитию Афганистана, созданию устойчивой экономики и самодостаточности».