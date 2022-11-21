Оренбург, 21 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Оренбургская шахматистка Анна Шухман стала чемпионкой мира среди женщин. Об этом сообщили 21 ноября ИА REGNUM в минспорта Оренбуржья.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

В Объединенных Арабских Эмиратах завершился 45-й чемпионат мира по решению шахматных композиций. Разыгрывалась 81 медаль. Из-за введенных политических санкций российские шахматисты выступали на чемпионате индивидуально.

По итогам двухдневной борьбы Анна Шухман набрала 53 очка и стала победительницей. На втором месте — Камилла Грищенко из Великобритании (50,5 очка).

Стоит отметить Анна Шухман тренируется в оренбургской детско-юношеской спортивной школе «Газовик». В 2021 году 12-летняя оренбурженка стала чемпионкой России.