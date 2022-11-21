Джакарта, , 13:31 — REGNUM В Индонезии до 46 человек увеличилось число погибших в результате мощного землетрясения, которое произошло 21 ноября, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение в Индонезии UCL Mathematical & Physical Sciences

«Уже есть 46 человек, которые погибли. Почти 700 человек пострадали, 70% из них получили серьезные ранения», — заявил глава Чианджура Херман Сухерман.

После землетрясения было отключено электричество. Ряд подъездов был перекрыт из-за оползней после землетрясения в Чианджуре. Жителей призвали выйти из своих домов из-за возможных повторных толчков.

Землетрясение в Чианджуре магнитудой 5,6 произошло 21 ноября. Было зафиксировано по меньшей мере 25 подземных толчков. Наиболее сильные толчки ощущались в Чианджуре продолжительностью 10-15 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии 20 человек погибли из-за землетрясения, которое произошло в Чианджуре 21 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии 20 человек погибли и сотни получили ранения из-за землетрясения