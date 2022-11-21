Сана, , 13:37 — REGNUM Судебные власти Йемена завершил ряд уголовных дел о совершении военных преступлений. Об этом 21 ноября сообщает Saba.

Йемен Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, Пятый военный окружной суд в столице Йемена Сане приговорил к смертной казни 11 обвиняемых, признанных виновными в убийстве пленных солдат йеменской армии и бойцов движения хуситов.

Виновными были признаны все фигуранты дела, которые были ранее задержаны в ряде районов на Западном побережье страны.

Согласно решению суда, все обвиняемые также увольняются со службы, а всё их движимое и недвижимое имущество внутри страны или за рубежом изымается в пользу вооруженных сил Йемена.