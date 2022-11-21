Кемерово, 21 ноября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области в ближайшие дни ожидается заметное похолодание. По словам синоптиков, холод в регион заходит активно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

Так, днём 22 ноября температура воздуха по Кузбассу будет в пределах — 4… — 9 ºС, местами до — 14 ºС, а в ночь на 23 ноября ожидается мороз до -10… -15 ºС, местами до -22 ºС, днём отметки термометра зафиксируются на -8…-13 ºС, местами — до -22 ºС. Также ожидается северо-западный ветер с порывами до 14 м/с, местами небольшой снег. При этом в течение дня начнётся похолодание и в ночь на 24 ноября температура воздуха понизится до -27…-32 ºС, местами до -20…-25 ºС.

До конца недели влияние антициклона будет усиливаться, установится солнечная морозная погода.

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