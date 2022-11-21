Свердловская область, 21 ноября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Директор Тугулымского лесничества Свердловской области предстанет перед судом за сокрытие рубки леса на 34,3 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

По данным следствия, глава лесничества не стал препятствовать приятелю незаконно вырубать лес. Кроме того, своим подчиненным мужчина приказал не реагировать на незаконную рубку деревьев. Все это директор лесничества делал поскольку не хотел лишиться возможности брать у бизнесмена в долг крупные суммы денег.

В общей сложности уральскому предпринимателю при покровительстве обвиняемого удалось вырубить более 1500 деревьев, среди которых пихты, сосны и ели. Ущерб лесному фонду составил 34,3 млн рублей.

Теперь за превышение должностных полномочий уральцу грозит до четырёх лет лишения свободы.