Астана, , 13:29 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, чтобы поздравить с победой на выборах главы государства. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что лидер стран в ходе переговоров также обсудили актуальные вопросы международного и регионального значения.

«Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-белорусского сотрудничества, стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Токаев на внеочередных президентских выборах, согласно предварительным данным, набрал более 81% голосов. Сам он заявил, что выборы прошли в соответствии с законом, а его конкурентам были предоставлены равные возможности.

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