Барнаул, 21 ноября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном похолодании. По информации специалистов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни ночные температуры опустятся до -30°C.

ИА REGNUM Мороз

Так, 22 и 23 ноября местами в крае пройдет небольшой снег. Температура ночью составит от -8°C до -17°C, в предгорьях и по северу местами до -22°C.

Днем 22 ноября будет от -1°C до -6°C, местами — до — 11°C. Уже 23 ноября будет от -6°C до -11°C, местами до -18°C с похолоданием в течение дня.

Ветер юго-западный, 3-13 метров в секунду, местами порывы до 18-19 метров в секунду.

24 ноября днем без осадков, но существенно похолодает, ночью от -21°C до -26°C, местами до — 31°C, днем столбики термометров покажут от — 16°C до -21°C, по юго-западу до -11°C. Ветер южный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и снегом на Алтае было передано 17 ноября.

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