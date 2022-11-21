Осло, , 15:30 — REGNUM Норвегия начала военные учения «Arctic Bolt», где примут участие около 3500 тысяч солдат, около тысячи единиц техники, а также норвежская бригада «Норд» в составе 200 человек. Учения продлятся до 29 ноября. Армейские учения в основном будут проходить в южной части Тромсё на севере Норвегии. Об этом сообщает High North News.

Норвежская армия на учениях Gjermund Gustavsen

В учениях «Arctic Bolt» впервые примут участие армейские силы быстрого реагирования бригады «Норд».

«То, что с момента последних учений прошло три года, связано с финансами. Дополнительное финансирование, которое мы получили от правительства этим летом, позволило нам провести военные учения совместно со всей Северной бригадой», — подчеркнул генерал-майор Ларс Сиверт Лервик, командующий норвежской армией.

В мае норвежские вооруженные силы получили от правительства 3 млрд норвежских крон (около 18 млрд рублей — прим. ИА REGNUM).

Ключевыми задачами военных учений стали повышение оперативности реагирования и укрепление совместного оперативного сотрудничества, в том числе с союзниками.

«Системное обучение способствует повышению способностей, компетентности и готовности. Таким образом, это повышает нашу общую способность защищать страну. Транспортировка сил быстрого реагирования также является очень ценной тренировкой по развертыванию», — добавил Лервик.

Кроме того, военные учения пройдут на фоне повышенного уровня готовности, который был введён правительством Норвегии 1 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, НАТО провело воздушные учения над округом Нурланн (Норвегия) при участии ВВС Норвегии, США, Финляндии и Турции. Учения прошли в рамках программы «Арктическое сотрудничество».

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