Нальчик, , 13:28 — REGNUM На горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии зафиксирована практически полная загруженность гостиничного фонда на предстоящие новогодние праздники и весь горнолыжный сезон 2022/2023 года. Курорт издавна пользуется популярностью у туристов, а в наступающем сезоне катания гости голосуют за «Эльбрус» рублем еще и потому, что многие направления для активного отдыха в горах за рубежом не доступны.

Горнолыжный курорт «Эльбрус» Александр Погожев © ИА REGNUM

«На горнолыжный сезон практически все гостиницы вблизи курорта забронированы, на новогодние праздники загрузка тоже почти полная. Сейчас усиленно продаются февраль–март», — рассказал заместитель генерального директора «Кавказ. РФ» Хиса Беккаев.

По его словам, ожидается, что загрузка курорта «Эльбрус» в уже стартовавшем горнолыжном сезоне будет на 15% превышать показатели сезона 2021–2022 годов. Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году «Эльбрус» в новогодние праздники принял более 30 тысяч туристов, а в 2022 году — на 15% больше.

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