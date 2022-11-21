Нальчик, 21 ноября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. На горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии зафиксирована практически полная загруженность гостиничного фонда на предстоящие новогодние праздники и весь горнолыжный сезон 2022/2023 года. Курорт издавна пользуется популярностью у туристов, а в наступающем сезоне катания гости голосуют за «Эльбрус» рублем еще и потому, что многие направления для активного отдыха в горах за рубежом не доступны.

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Эльбрус»

«На горнолыжный сезон практически все гостиницы вблизи курорта забронированы, на новогодние праздники загрузка тоже почти полная. Сейчас усиленно продаются февраль–март», — рассказал заместитель генерального директора «Кавказ. РФ» Хиса Беккаев.

По его словам, ожидается, что загрузка курорта «Эльбрус» в уже стартовавшем горнолыжном сезоне будет на 15% превышать показатели сезона 2021–2022 годов. Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году «Эльбрус» в новогодние праздники принял более 30 тысяч туристов, а в 2022 году — на 15% больше.