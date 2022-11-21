Москва, 21 ноября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. На территории Киева проводятся экстренные аварийные отключения электроэнергии, сообщили 21 ноября в энергокомпании YASNO.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Энергетики рассказали, что по указанию НЭК «Укрэнерго» «в Киеве применяются экстренные аварийные отключения». Графики временно не работают, пока ситуация не стабилизируется.

Ранее представители киевского режима назвали города на территории бывш. УССР, где ситуация с электроснабжением наиболее сложная. Среди них оказались Киев, Одесса и Харьков.