Джейн Спай, 21 ноября 2022, 14:49 — REGNUM Канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант выступил в парламенте со своим осенним заявлением. Он принял пакет мер по сокращению государственных расходов на 30 млрд фунтов и увеличению налоговых поступлений на 24 млрд фунтов. Основными направляющими дальнейшей экономической политики станут «стабильность, рост и социальные службы». Среди причин экономического кризиса в Великобритании он назвал «глобальные факторы», в том числе пандемию COVID-19 и СВО. Не изменяя традициям Консервативной партии, он попытался обвинить во внутренних проблемах кого угодно, лишь бы самому не нести ответственность, и также призвал население посмотреть на экономическую ситуацию в странах Европейского союза, потому что «в Британии может быть и плохо, но у них-то хуже».

Эверт Питерс. Обед
Эверт Питерс. Обед

По данным казначейства Великобритании, страна уже находится в рецессии. Прогнозируется, что в 2023 году ВВП упадет, уровень безработицы вырастет, около полумиллиона подданных потеряют работу и более 55 процентов домохозяйств столкнутся с огромными трудностями из-за того, что их реальный доход и уровень жизни упадут.

Многие пользователи считают, что глобальные факторы есть везде, но не во всех странах настолько плачевная ситуация. Они уверены, что проблема заключается в некомпетентности лидеров Консервативной партии и их министрах.

«Эти товарищи должны уйти прямо сейчас. Нам придется платить за их полную неспособность управлять, за их ложь и коррупцию. Они потратили 36 млрд фунтов на систему отслеживания и 100 млрд на фейковые контракты при ковиде. 11 млрд на несостоявшееся страхование долгов и 11 млрд на так и не появившиеся средства индивидуальной защиты. Накопления и пенсии были потоплены предыдущими должностными лицами. Этот список можно продолжать бесконечно», — написал @NK_ESQ.

В комментариях отметили, что решения, принимаемые правительством, настолько дестабилизируют политическую и экономическую сферы, что консерваторам пора уйти в отставку.

«Если бы это правительство было человеком, оно бы давно ходило бы к психологу. Оно по кругу говорит своим друзьям, что больше не хочет играть, а потом прячется за углом. У консервативной идеологии есть еще какие-то идеи? Великобритания уже второе десятилетие в потерянном состоянии», — добавил @EverymanSmith.

Пользователи предположили, что единственные домохозяйства, которых не коснется кризис стоимости жизни, — это домохозяйства депутатов, которые живут за счет избирателей, таким образом ухудшая их финансовое положение.

Андре Коллин. Бедные люди
Андре Коллин. Бедные люди

«Так не всех коснется же. Членам парламента увеличивают зарплату в соответствии с уровнем инфляции. Им возмещают все расходы, у них есть доступ к субсидированным барам и ресторанам», — написал @p1anetmatt.

«Мне интересно, кто-то из депутатов сидит в палате и думает, на что потратить деньги — на еду или на отопление?» — поинтересовался @andyhallme.

Часть пользователей раскритиковала канцлера за то, что он привел в пример страны ЕС. Когда Великобритания выходила из Евросоюза, тори обещали, что страна будет лучше и богаче, а стала только хуже и беднее.

«Тори только и говорят, что в других странах есть какие-то трудности. Это как футболисту сказать, что он играть не умеет, а он ответит, что в Германии и Франции тоже играть не умеют, хотя должен был признать это и пойти исправляться», — сравнил @nellybl82 102 839.

Ряд комментаторов предложил сократить расходы страны путем прекращения финансирования нацистов в Киеве, которые просто высасывают деньги из всей Европы.

«Попробуйте больше не отправлять миллиарды за границу кому попало и оставьте эти деньги себе, чтобы перестроить страну. Я просто предложил», — прокомментировал @Shavers1111.