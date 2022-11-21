Госдума запретит продажу всех товаров с запрещенным в России контентом

Москва, , 13:23 — REGNUM Комитет Госдумы по информполитике поддержал ко второму чтению поправки, позволяющие Роскомнадзору блокировать в интернете пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола, изменения также вводят запрет на продажу товаров в том числе и с ранее запрещенным контентом, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вводится запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, предлагается ввести запрет на распространение информации, пропагандирующей педофилию и смену пола. Владельцы соцсетей будут обязаны вести мониторинг и включить в перечень информации, пропаганда которой запрещается, и пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.

«Мы предлагаем установить, что доступ к сайтам должен быть ограничен Роскомнадзором», — сказал глава комитета Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Расширяется запрет на использование СМИ материалов, касающихся не только ЛГБТ, но и педофилии, а также смены пола. Фильмы с подобным контентом также не получат прокатного удостоверения. Ограничения прописываются и в законодательстве о рекламе.

Вносятся также поправки в законодательство о защите прав потребителей.

Поправками также вводится запрет на продажу и распространение товаров в том числе импортного производства, «содержащих информацию, за распространение которой предусмотрено уголовная или административная ответственность», рассказал Хинштейн. таким образом, под запрет подпадут книги, фильмы, игры, содержащие запрещенный в России контент.

Госдума ранее в первом чтении приняла законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Запрещается распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, установить запрет рекламы, содержащей информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, признать запрещенной для распространения среди детей информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также способную вызвать у детей желание сменить пол. Штраф составят до 10 млн рублей.

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