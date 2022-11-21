Москва, 21 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информполитике поддержал ко второму чтению поправки, позволяющие Роскомнадзору блокировать в интернете пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола, изменения также вводят запрет на продажу товаров в том числе и с ранее запрещенным контентом, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Вводится запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, предлагается ввести запрет на распространение информации, пропагандирующей педофилию и смену пола. Владельцы соцсетей будут обязаны вести мониторинг и включить в перечень информации, пропаганда которой запрещается, и пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.

«Мы предлагаем установить, что доступ к сайтам должен быть ограничен Роскомнадзором», — сказал глава комитета Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Расширяется запрет на использование СМИ материалов, касающихся не только ЛГБТ, но и педофилии, а также смены пола. Фильмы с подобным контентом также не получат прокатного удостоверения. Ограничения прописываются и в законодательстве о рекламе.

Вносятся также поправки в законодательство о защите прав потребителей.

Поправками также вводится запрет на продажу и распространение товаров в том числе импортного производства, «содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность», рассказал Хинштейн. Таким образом, под запрет подпадут книги, фильмы, игры, содержащие запрещенный в России контент.

Госдума ранее в первом чтении приняла законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Запрещается распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, устанавливается запрет рекламы, содержащей информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, признаётся запрещенной для распространения среди детей информация, пропагандирующая либо демонстрирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также способная вызвать у детей желание сменить пол. Штраф составит до 10 млн рублей.