Госдума запретит продажу всех товаров с пропагандой ЛГБТ и смены пола
Госдума запретит продажу всех товаров с запрещенным в России контентом
Москва, 21 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информполитике поддержал ко второму чтению поправки, позволяющие Роскомнадзору блокировать в интернете пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола, изменения также вводят запрет на продажу товаров в том числе и с ранее запрещенным контентом, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
Вводится запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, предлагается ввести запрет на распространение информации, пропагандирующей педофилию и смену пола. Владельцы соцсетей будут обязаны вести мониторинг и включить в перечень информации, пропаганда которой запрещается, и пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.
«Мы предлагаем установить, что доступ к сайтам должен быть ограничен Роскомнадзором», — сказал глава комитета Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Расширяется запрет на использование СМИ материалов, касающихся не только ЛГБТ, но и педофилии, а также смены пола. Фильмы с подобным контентом также не получат прокатного удостоверения. Ограничения прописываются и в законодательстве о рекламе.
Вносятся также поправки в законодательство о защите прав потребителей.
Поправками также вводится запрет на продажу и распространение товаров в том числе импортного производства, «содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность», рассказал Хинштейн. Таким образом, под запрет подпадут книги, фильмы, игры, содержащие запрещенный в России контент.
Госдума ранее в первом чтении приняла законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Запрещается распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, устанавливается запрет рекламы, содержащей информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, признаётся запрещенной для распространения среди детей информация, пропагандирующая либо демонстрирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также способная вызвать у детей желание сменить пол. Штраф составит до 10 млн рублей.