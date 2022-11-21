Донецк, 21 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 21 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно использовать своё влияние для того, чтобы заставить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции.