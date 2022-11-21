Ярославль, , 16:46 — REGNUM В Ярославской области на антитеррористическую защиту школ, детских садов и других образовательных учреждений требуется полтора миллиарда рублей. Об этом на заседании Ярославской областной думы 21 ноября заявил депутат Василий Бобков («Единая Россия)», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Бобков Duma.yar.ru

Депутат поднял вопрос в ходе обсуждения проекта областного бюджета на 2023 год. Бобков привёл примеры 2022 года: стрельбу в детском саду в Ярославле и убийство в школе в Рыбинске.

«Кто не в курсе, по антитеррористической защищённости, вообще по предписаниям образовательным учреждениям, чтобы закрыть, нужно ориентир — полтора миллиарда. И за эти полтора миллиарда наши учреждения образования, по-русски скажу, постоянно прессуют. Настаивают на том, чтобы они исполнили, чтобы мы обеспечили безопасность наших детишек», — высказался Василий Бобков.

Депутат попросил коллег поддержать его в том, чтобы часть расходов областного бюджета была перенесена именно на цели защищённости школ и детских садов. Однако пока такие расходы в бюджете не предусмотрены.

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