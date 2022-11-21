Ярославль, 21 ноября 2022, 16:46 — REGNUM В Ярославской области на антитеррористическую защиту школ, детских садов и других образовательных учреждений требуется полтора миллиарда рублей. Об этом на заседании Ярославской областной думы 21 ноября заявил депутат Василий Бобков («Единая Россия)», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Депутат поднял вопрос в ходе обсуждения проекта областного бюджета на 2023 год. Бобков привёл примеры 2022 года: стрельбу в детском саду в Ярославле и убийство в школе в Рыбинске.
Депутат попросил коллег поддержать его в том, чтобы часть расходов областного бюджета была перенесена именно на цели защищённости школ и детских садов. Однако пока такие расходы в бюджете не предусмотрены.
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