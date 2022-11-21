Тбилиси, 21 ноября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили во главе делегации посети с рабочим визитом Испанию и Португалию. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба грузинского законодательного органа.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«Запланированы встречи с председателями и членами комитетов по иностранным делам Сената и Конгресса депутатов Испании, встречи спикера с председателями комитетов Национальной ассамблеи Португалии и с исполнительным секретарём Сообщества португалоязычных стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поездка Папуашвили продлится до 26 ноября. Он также встретится с экспертами и студентами Лиссабонского университета и представителями грузинских диаспор в Испании и Португалии.

Стоит отметить, что Грузия стремится расширить торговые отношения с максимально возможным числом стран. Республика имеет договора о свободной торговле с 45 государствами и продолжает договариваться об этом с другими странами.