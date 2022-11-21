Париж, 21 ноября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Представители коло 45 стран и учреждений встретятся в столице Франции, чтобы пообещать миллионы евро помощи Молдавии, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Молдавия, расположенная между территорией бывш. УССР и Румынией, ощутила последствия роста цен на продукты питания и энергоносители, а также приток беженцев, прибывающих в страну, численностью около 2,5 млн человек. Поскольку страна в значительной степени зависит от энергопоставок из России, Молдавия сталкивается с растущими трудностями с наступлением зимы, а Москва сокращает поставки природного газа примерно на 40%, что подрывает ее способность обеспечивать достаточное количество электроэнергии для населения.

Помощь Молдавии будет использована для поддержки бюджета страны и снабжения электроэнергией, а также для покрытия расходов на размещение беженцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции обвинил Россию в «хищнических амбициях» и подпитке антифранцузской пропаганды в Африке.

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