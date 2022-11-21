Каховка, Херсонская область, , 13:17 — REGNUM Немедленно покинуть Каховский район Херсонской области призывает жителей администрация региона. Обращение к населению опубликовано 21 ноября в тг-канале райадминистрации.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

«Незамедлительно покинуть населённый пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы», — говорится в сообщении.

Власти призывают жителей отправиться в пункты перемещения. С собой следует взять документы, деньги, ценные вещи и тёплую одежду. Зарегистрироваться на выезд можно в ДК «Фрунзе» с 09:00 до 13:00.

Как сообщало ИА REGNUM, перемещение жителей районов Херсонской области с правого берега на левый было организовано с середины октября, с конца октября власти помогают выехать жителям 15-километровой зоны левобережья. Добавим, что в последние дни усилилась интенсивность обстрелов Каховки и Новой Каховки со стороны ВСУ, есть раненые и погибшие.