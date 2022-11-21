Кишинёв, , 13:22 — REGNUM Молдавия всё больше интегрируется в ЕС, но столкнулась с экономическим кризисом. Об этом сообщила президент республики Майя Санду в статье, опубликованной 21 ноября газетой «Политико».

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вместо того, чтобы пользоваться преимуществами более глубокой европейской интеграции, молдаване теперь пытаются справиться с острым энергетическим кризисом, серьёзным экономическим спадом и массовыми угрозами безопасности», — заявила Санду.

Он отметила, что экономический кризис в стране, скорее всего, продолжит усугубляться, так как темпы годовой инфляции превысили 35%, цены стали «заоблачными», торговые цепочки ослабли, а инвесторы ослабили интерес к молдавской экономике.

Санду отметила, что все европейские государства столкнулись с экономическими проблемами, но она уверена, что Молдавия пострадала больше остальных. Молдавский лидер считает, что это якобы вызвано зависимостью республики от российских энергоносителей.

Стоит отметить, что Молдавия отказалась импортировать электроэнергию из Приднестровья, переключившись на более дорогие поставки из Румынии и с территории б. УССР. Кроме того, Молдавия начинает переходить на «реверсивные» поставки газа из стран Европы по более высоким ценам, чем в России, для «независимости» от Москвы.

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