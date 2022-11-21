Улан-Удэ, 21 ноября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Бурятии за десять месяцев 2022 года цены на мясо выросли в среднем на 8,5%. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

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Наиболее сильно с начала года подорожали говядина (+17,5%) и баранина (+17,1%), а также курица (+5%). При этом свинина за тот же период подешевела на 2,7%.

«Индекс потребительских цен на колбасные изделия и продукты из мяса и птицы составил 107,7%. Более всего повысились цены на мясокопчености — на 14,4%, колбасу сырокопченую — на 9,7%, сосиски, сардельки — на 8,1%», — добавили в службе статистики.

Мясные консервы выросли в цене сразу на 24,1%, мясные консервы для детского питания — на 16%, мясной фарш — на 12,8%, пельмени, манты, равиоли — на 11,1% и так далее.

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