Доха, , 13:18 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун провёл серию переговоров с лидерами ряда арабских государств. Об этом 21 ноября сообщает Algerie Presse Service (APS).

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, глава государства находится в Катаре по случаю открытия Чемпионата мира по футболу.

В ходе визита Теббун встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой II, которые прибыли в Катар поддержать свои национальные сборные.

Отмечается, что в ходе встреч обсуждался ряд вопросов, касающихся как ситуации на Ближнем Востоке, так и вопросов двусторонней повестки дня. Одной из тем стало обсуждение поставок алжирского топлива арабским государствам, а также — сотрудничество между Алжиром и Катаром по линии ОПЕК+.