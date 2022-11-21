Токио, 21 ноября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Япония успешно испытала ракету SM-3 с эсминца сил самообороны, говорится 21 ноября в сообщении штаба морских сил самообороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Это первый пуск с корабля морских сил самообороны совместно разработанной Японией и США ракеты SM-3 Block2A, предназначенной для перехвата баллистических ракет», — говорится в сообщении.

Там добавили, что благодаря «достигнутому успеху возможности страны по перехвату баллистических ракет возросли на порядок».