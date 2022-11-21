В Госдуме предложили провести урок «Герои специальной военной операции»
Лидер СРЗП Миронов предложил открытый урок «Герои специальной военной операции»
Москва,
21 ноября 2022, 13:14 — REGNUM Провести в школах открытый урок «Герои специальной военной операции» предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
Армия России
Иван Шилов © ИА REGNUM
В России 9 декабря отмечается памятная дата — День Героев Отечества.
«Для воспитания патриотизма у обучающихся верности традициям, укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей России предлагаю в этот день во всех школах страны организовать открытый урок «Герои специальной военной операции» с приглашением участников специальной военной операции», — отметил Миронов.
На открытых уроках они смогут рассказать ученикам о подвиге, героизме и чувстве долга перед Родиной, предлагает парламентарий.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.