Москва, 21 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Провести в школах открытый урок «Герои специальной военной операции» предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

В России 9 декабря отмечается памятная дата — День Героев Отечества.

«Для воспитания патриотизма у обучающихся верности традициям, укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей России предлагаю в этот день во всех школах страны организовать открытый урок «Герои специальной военной операции» с приглашением участников специальной военной операции», — отметил Миронов.

На открытых уроках они смогут рассказать ученикам о подвиге, героизме и чувстве долга перед Родиной, предлагает парламентарий.