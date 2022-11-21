Донецк, , 13:25 — REGNUM Более 84 тыс. различных боеприпасов выпустили киевские боевики по территории Донецкой Народной Республики за период с 17 февраля 2022 года. Свыше ста из них — ракеты РСЗО HIMARS, сообщает 21 ноября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске Александр Погожев © ИА REGNUM

За период эскалации, с 17 февраля по 21 ноября, противник выпустил по территории республики 84 612 боеприпасов различного калибра. В их числе 32 ракеты оперативно-тактического комплекса «Точка-У», 111 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 255 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган», 11 300 ракет РСЗО БМ-21 «Град», а также 13 588 снарядов калибра 155 мм.

«За 277 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 12 505 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 12 174», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

За этот период в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 513 мирных жителей, в том числе 25 детей. Ранения получили 3766 человек, из них 234 — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые РСЗО HIMARS ВСУ применили в Донбассе 28 июня. Киевские боевики ударили по городу Перевальску в ЛНР.

Читайте также: Алчевск в ЛНР обстреляли киевские боевики ракетами из РСЗО HIMARS