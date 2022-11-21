Кабул, 21 ноября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Хашем Раис, один из старших командиров маршала Афганистана Абдул Рашида Дустума, освобождён из тюрьмы в Исламской Республике Иран. Это Afghanistan International подтвердил представитель партии «Национальное исламское движение Афганистана» (НИДА) Ихсан Ниру.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Он уточнил, что Раис был арестован семь месяцев назад в аэропорту Тегерана, когда намеревался въехать в Иран.

Хашим Раис ― бывший губернатор афганской провинции Джаузджан и один из членов ближайшего окружения маршала Дустума. Он некоторое время командовал спецназом маршала Дустума.

Кроме того, источник, близкий к Дустуму, сообщил Afghanistan International, что Хашим Раис был освобождён при посредничестве «старейшин».

Однако, Ихсан Ниру написал в «Твиттере»: «Хашима Раиса удалось освободить ценой огромных усилий маршала Дустума».

Ниру не стал комментировать причины ареста.

Власти Исламской Республики пока никак не прокомментировали этот вопрос.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, большое количество афганских сотрудников службы безопасности и политиков уехали в соседние страны, включая Иран и Пакистан.