Минск, 21 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия смогут справиться с решением задач в сфере импортозамещения. Об этом 21 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Этот год показал, что мы вполне способны решить те проблемы, которые нам надо срочно решить», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в условиях западных санкций и ухода западных компаний перед Москвой и Минском стоят задачи импортозамещения.

По его словам, Россия и Белоруссия поняли, в каком направлении двигаться, и могут многое сделать.

«Может быть, не так быстро, хотя время от нас требует увеличения скорости. Главное, о чём мы говорим, — что мы всё можем, но нам надо немножко времени», — добавил Лукашенко.

Напомним, ранее пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что Москва и Минск подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 млрд российских рублей на проекты по импортозамещению.