Санкт-Петербург, 21 ноября 2022, 13:18 — REGNUM В Ленинградской области официально приостановили действие коронавирусных ограничений, которые были введены в регионе после начала пандемии в 2020 году и оставались в силе до настоящего времени.

Распоряжение губернатора Ленобласти
Распоряжение губернатора Ленобласти
Lenobl.ru

Как передает корреспондент ИА REGNUM, это следует из опубликованного на сайте областной администрации постановления правительства региона за подписью исполняющего обязанности губернатора Ленобласти — первого заместителя председателя правительства Ленобласти — председателя комитета финансов Романа Маркова.

Согласно документу, приостановка действия коронавирусных ограничений осуществлена 18 ноября 2022 года. Таким образом, в регионе теперь необязательно соблюдать режим самоизоляции, носить в общественных местах медицинские маски и соблюдать дистанцию, кроме того, снимаются ограничения для массовых мероприятий и многие другие.

Добавим, что по данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Ленобласти было выявлено 37 инфицированных коронавирусом, что на 15 случаев меньше чем за день до этого. Больше всего их за сутки в городе Тихвин (9), Сланцы, Кудрово (по 4), Всеволожск (3). Всего с начала пандемии в Ленобласти COVID-19 заболели 237 228 местных жителей, из них 233 059 выздоровели, 3504 человек умерли.

Заметим, что местные власти и медицинские работники просят жителей региона не забывать о необходимости проходить вакцинацию от коронавируса.