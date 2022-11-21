Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM В Ленинградской области официально приостановили действие коронавирусных ограничений, которые были введены в регионе после начала пандемии в 2020 году и оставались в силе до настоящего времени.

Распоряжение губернатора Ленобласти Lenobl.ru

Как передает корреспондент ИА REGNUM, это следует из опубликованного на сайте областной администрации постановления правительства региона за подписью исполняющего обязанности губернатора Ленобласти — первого заместителя председателя правительства Ленобласти — председателя комитета финансов Романа Маркова.

Согласно документу, приостановка действия коронавирусных ограничений осуществлена 18 ноября 2022 года. Таким образом, в регионе теперь необязательно соблюдать режим самоизоляции, носить в общественных местах медицинские маски и соблюдать дистанцию, кроме того, снимаются ограничения для массовых мероприятий и многие другие.

Добавим, что по данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Ленобласти было выявлено 37 инфицированных коронавирусом, что на 15 случаев меньше чем за день до этого. Больше всего их за сутки в городе Тихвин (9), Сланцы, Кудрово (по 4), Всеволожск (3). Всего с начала пандемии в Ленобласти COVID-19 заболели 237 228 местных жителей, из них 233 059 выздоровели, 3504 человек умерли.

Заметим, что местные власти и медицинские работники просят жителей региона не забывать о необходимости проходить вакцинацию от коронавируса.