Оренбург, 21 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Первым заместителем министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области назначен Андрей Вязиков, сообщили 21 ноября ИА REGNUM в министерстве.

минприроды Оренбургской области Андрей Вязиков

До этого назначения Вязиков занимал пост первого заместителя прокурора Новгородской области.

Добавим, Андрей Вязиков родился в 1975 году. В 1998 году окончил Оренбургский институт (филиал) Московской государственной юридической академии. С 1999 по 2021 годы служил в органах прокуратуры Оренбургской области. После того, как в июне 2020 года Сергея Бережицкого назначили прокурором Самарской области, Вязиков некоторое время исполнял обязанности прокурора Оренбуржья.