Екатеринбург, , 13:33 — REGNUM На должности военкомов в Свердловской области необходимо назначить тех, кто уже прошел СВО. С таким предложением выступил депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам депутата, свердловские военкоматы пока не способны отвечать на вызовы времени. Об этом говорят эмоциональные истории родственников мобилизованных, которые порой не могут вернуть домой многодетного главу семьи с множеством хронических заболеваний.

Причины ненадлежащей работы военкоматов Иванов увидел в низкой или неправильной мотивации военкомов, а также низкой зарплате и дефиците кадров. При этом, по мнению депутата, для улучшения ситуации из военкоматов необходимо уволить тыловиков и «забронзовевших пенсионеров», а на их места пригласить бойцов, прошедших СВО.

«Прошедшие СВО парни, мужчины хорошо знают цену ошибки. Слишком хорошо, чтобы позволить себе ошибаться и работать не по совести», — отметил Иванов целесообразность своего предложения.