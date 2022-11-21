Екатеринбург, 21 ноября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. На должности военкомов в Свердловской области необходимо назначить тех, кто уже прошел СВО. С таким предложением выступил депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

По словам депутата, свердловские военкоматы пока не способны отвечать на вызовы времени. Об этом говорят эмоциональные истории родственников мобилизованных, которые порой не могут вернуть домой многодетного главу семьи с множеством хронических заболеваний.

Причины ненадлежащей работы военкоматов Иванов увидел в низкой или неправильной мотивации военкомов, а также низкой зарплате и дефиците кадров. При этом, по мнению депутата, для улучшения ситуации из военкоматов необходимо уволить тыловиков и «забронзовевших пенсионеров», а на их места пригласить бойцов, прошедших СВО.

«Прошедшие СВО парни, мужчины хорошо знают цену ошибки. Слишком хорошо, чтобы позволить себе ошибаться и работать не по совести», — отметил Иванов целесообразность своего предложения.