Москва, 21 ноября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Сегодня, 21 ноября, по состоянию на 12:10 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,55%, до 60,73 рубля. Евро теряет 0,36%, отступая до 62,21 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«На международном валютном рынке доллар продолжает укрепляться к основным валютам. Этому способствуют «ястребиные» комментарии представителей ФРС США и умеренно-позитивные данные по американской экономике.

Рынок ожидает повышения учетной ставки в США, как мин6имум, то 5,00-5,25%, но не исключено и более высокое значение, если регулятор сочтет темпы замедления инфляции недостаточными.

Рубль на этом фоне также корректируется к американской валюте вниз и несколько восстанавливается к евро.

Дополнительным негативом для российской валюты стал уход нефти ниже $89 за баррель. Однако сильного ослабления рубля на фоне стартующего налогового периода не ожидается», — считает эксперт.

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