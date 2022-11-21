Донецк, , 13:05 — REGNUM Кировский район Донецка был обстрелян боевиками киевского террористического режима. Об этом 21 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Кировского района со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 12:47 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сама займётся поиском тех, кто причастен к расстрелу российских военнопленных в Макеевке, а также сделает в этой связи всё возможное в рамках международных механизмов.