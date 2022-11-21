Москва, 21 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Вопрос об установлении 31 декабря выходного дня не относится к прерогативе Кремля. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 21 ноября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это будет зависеть от решения Госдумы, это же не наша прерогатива», — ответил Песков на вопрос об отношении Кремля к данному вопросу.

В 2022 году 31 декабря выпадает на субботу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Государственная дума России отклонила при рассмотрении в первом чтении законопроект депутатов от ЛДПР об официальном объявлении 31 декабря постоянным выходным днём. Но всего через несколько дней этот вопрос затронули на встрече президента Владимира Путина с руководителями фракций. Глава государства выразил идее прямую поддержку. Правительство уловило более чем прозрачный сигнал, и последний день 2021 года стал нерабочим.

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